Зростання економіки прискорилося: НБУ назвав причини

У серпні 2021 року Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) зріс на 6,4% р/р. Це значно вище, ніж у липні (2,3%), повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ, (вересень 2021 року), рекордний врожай ранніх зернових зумовив швидке зростання сільського господарства (25,0% р/р), що також підтримало суміжні сектори (харчову промисловість, торгівлю, транспорт). Сталий споживчий попит сприяв високим темпам зростання роздрібної торгівлі (9.6% р/р) та пасажирообороту.

Крім того, жвавий інвестиційний попит підтримав відновлення зростання у будівництві (на 10% р/р) та окремі галузі промисловості, зокрема машинобудування.

"Проте загалом зростання промисловості було незначним (на 0,6% р/р) через посилення конкуренції для продукції ГМК на зовнішніх ринках. Скорочення транзиту газу та вичерпання статистичного ефекту бази порівняння також стримували поліпшення показників економічної активності" , - йдеться в документі.

За даними НБУ індекс виробництва базових галузей у вересні 2020 року впав на 1,4%.

Нагадаємо, у липні НБУ зберіг прогноз відновлення економіки України після кризи. Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році на 3,8%.

Автор: Олександр Білоус