Сода, перекис, лимон: можна відбілити зуби в домашніх умовах

При домашньому відбілюванні можна легко пошкодити зуби. Ні в якому разі не можна використовувати лимон, соду та перекис водню. Цими засобами ви можете сильно пошкодити власну емаль. А ще це може призвести до подразнення ясен, які згодом почнуть кровоточити, повідомляє Clutch.

Однак, домашнє відбілювання можна зробити професійним, але під контролем вашого стоматолога. Він може запропонувати вам спеціальні капи, які виготовляються індивідуально під форму ваших зубів та щелеп. В середину капи накладається спеціальна речовина, подібна вашій пасті, і одягається на ніч. Але, пам’ятайте, що саме лікар має обирати вибілюючу речовину. Ефект від цього відбілювання невеликий, але дієвий і безпечний.

Сьогодні, в стоматологічних кабінетах пропонують різні варіанти відбілювання зубів. Маючи за мету комерційну вигоду. Тому, у клініках краще за все робити професійну гігієну порожнини рота. Вона не впливає на товщину емалі та не пошкоджує її, майже не має протипоказань щодо проведення.

Деякі стоматологи називають професійне чищення зубів відбілюванням. Тому що, однією з переваг є те, що ваші зуби можуть стати на тон світлішими. Адже, коли лікар знімає біоплівку, емаль починає сяяти та виглядати здоровою. Усім людям, які бажають робити відбілювання, спочатку потрібно зробити професійне чищення ротової порожнини. По-перше, завдяки чищенню вони, можливо, зможуть досягнути бажаного результату, по-друге, відбілювання можна робити тільки на ідеально здорових зубах.

Зуби загалом білі у всіх людей і щоб візуально зробити їх ще білішими, їм допоможуть невеликі хитрощі. Наприклад, жінкам можна створити для них яскравий фон за допомогою червоної чи ягідної помади. І навіть якщо ваші зуби трошки жовті, то на фоні помади вони будуть виглядати білими.

Зберегти зуби білими можна, якщо обмежити споживання деяких продуктів:

Вино. Темні плями від вина можна помітити на зубах вже після одного келиху.

Ягоди. Вживання яскравих фруктів або ягід впливає на емаль, через сильні та яскраві пігменти у своєму складі.

Тютюн. Цигарки містять у своєму складі нікотин та смолу, що можуть призвести до появи жовтих чи коричневих плям.

Солодка їжа. Чи не найбільший ворог не тільки для емалі, але й для здоров’я зубів. Цукор провокує захворювання карієсом.

Тому, потрібно бути обережними з усіма продуктами, які впливають на колір емалі, а особливо з тими, які наносять шкоду. Для цього достатньо чистити зуби відразу після споживання продуктів з цього списку, та інших пігментованих продуктів.