Прибираємо живіт з фітболом: 3 вправи для красивого пресу
Осінь набирає обертів, і наш організм на це теж реагує. Активність зменшується, а через холод ми почали готуватися до зими й відкладати жирок. Пора з цим боротися. Як саме – читайте далі у нашому матеріалі, повідомляє 24 Канал.
Фітнес-тренер Кирило Торос наполегливо рекомендує не знижати свою активність у холодну пору року й показав ефективні вправи для пресу. Наші м'язи звикають до навантаження, тому їх завжди потрібно "дивувати": або міняти робочі ваги, або кут навантаження, або просто замінити вправи. Тому для різноманітності спробуйте попрацювати над плоским животом з фітболом.
Коротке домашнє тренування на прес з фітболом
- Класичні скручування, лежачи спиною на фітболі (фітбол допомагає додатково розтягнути м'язи живота): 14 – 16 повторень;
- Скручування, тримаючи над головою фітбол (відривайте від підлоги лише лопатки): 14 – 16 повторень;
- Скручування з положенням ніг на фітболі (відривайте від підлоги лише лопатки): 14 – 16 повторень.
Гайд з тренування
- Виконуйте вправи одну за одною;
- Кількість повторень: 14 – 16;
- Кількість підходів – 3 на кожну вправу;
- Відпочинок між підходами – 30 секунд.
Порада від тренера: обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і після нього.