Прибираємо живіт з фітболом: 3 вправи для красивого пресу

Осінь набирає обертів, і наш організм на це теж реагує. Активність зменшується, а через холод ми почали готуватися до зими й відкладати жирок. Пора з цим боротися. Як саме – читайте далі у нашому матеріалі, повідомляє 24 Канал.

Фітнес-тренер Кирило Торос наполегливо рекомендує не знижати свою активність у холодну пору року й показав ефективні вправи для пресу. Наші м'язи звикають до навантаження, тому їх завжди потрібно "дивувати": або міняти робочі ваги, або кут навантаження, або просто замінити вправи. Тому для різноманітності спробуйте попрацювати над плоским животом з фітболом.

Коротке домашнє тренування на прес з фітболом

Класичні скручування, лежачи спиною на фітболі (фітбол допомагає додатково розтягнути м'язи живота): 14 – 16 повторень; Скручування, тримаючи над головою фітбол (відривайте від підлоги лише лопатки): 14 – 16 повторень; Скручування з положенням ніг на фітболі (відривайте від підлоги лише лопатки): 14 – 16 повторень.

Гайд з тренування

Виконуйте вправи одну за одною;

Кількість повторень: 14 – 16;

Кількість підходів – 3 на кожну вправу;

Відпочинок між підходами – 30 секунд.

Порада від тренера: обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і після нього.