НБУ випустить пам'ятну монету "Іван Піддубний"

Українцям показали нову монету номіналом 2 гривні. Вона вводиться в обіг уже цього місяця - з 5 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Пам'ятна 2-гривнева монета із серії "Видатні особистості України" присвячена знаменитому борцю, шестиразовому чемпіону світу, чиє ім'я знають в усіх куточках нашої планети, - Івану Піддубному.

Вона присвячена саме 150-рiччю вiд дня народження славетного спортсмена. Тираж монети, яка виготовлена з нейзильберу, складає 35 тисяч штук.

Монета, присвячена Івану Піддубному (фото: bank.gov.ua)

Скільки вона коштуватиме?

Інформації про ціну поки що немає.

Але колекціонери впевнені: оскільки особистість Піддубного популярна не тільки на пострадянському просторі, а й у всьому світі, то інтерес до монети буде підвищений, що, швидше за все, відобразиться й на ціні.

Хто такий Іван Піддубний?

Піддубний народився 8 жовтня 1871 року на Полтавщині у родині простого селянина. Зростав, як і всі діти, багато працював на землі. При цьому Іван ще з дитинства відчував потяг до спорту.

Свою блискучу кар'єру розпочав, коли йому було за 30. Спочатку разом з цирком гастролював імперією, а в 1905-му взяв участь в чемпіонаті світу у Парижі, де і переміг, прославивши Україну. Тогочасна європейська преса називала його "чемпіоном чемпіонів" та "королем чемпіонів".

За увесь час Піддубний не програв жодного чемпіонату і зазнавав поразок тільки в кількох окремих поєдинках.

Імперія часто намагалася виставити його як росіянина, але Іван Максимович чітко заявляв, що він українець.

"Виходячи на сцену, я молюсь за Україну. Тому й перемагаю", - казав атлет.

Нащадок козацького роду здобув легендарну славу атлета, а йога ім'я стало символом незламної сили українського народу.

Іван Піддубний (фото: wikipedia.org)

Автор: Дмитрий Войналович