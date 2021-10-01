У "Дії" з'являться три нових сервіси

Влада анонсувала нові сервіси в порталі "Дія". З'явиться можливість отримання електронного судового рішення, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила керівниця проєктів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України Оксана Літвінова на "Х Щорічному судовому форумі".

За її словами, з'являться такі нові сервіси:

можна буде отримувати повідомлення про судове засідання, у якому громадянин бере участь,

можливість сплати штрафу за постановою про адміністративне правопорушення,

отримання електронного судового рішення, яке можна буде валідувати або подавати до органів державної влади в електронному форматі.

Автор: Анастасія Рокитна