У "Дії" з'являться три нових сервіси
Влада анонсувала нові сервіси в порталі "Дія". З'явиться можливість отримання електронного судового рішення, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомила керівниця проєктів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України Оксана Літвінова на "Х Щорічному судовому форумі".
За її словами, з'являться такі нові сервіси:
- можна буде отримувати повідомлення про судове засідання, у якому громадянин бере участь,
- можливість сплати штрафу за постановою про адміністративне правопорушення,
- отримання електронного судового рішення, яке можна буде валідувати або подавати до органів державної влади в електронному форматі.
Автор: Анастасія Рокитна