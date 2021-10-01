Україна і ОАЕ взаємно визнали водійські права
Сьогодні, 1 жовтня, набув чинності меморандум про взаєморозуміння між міністерствами внутрішніх справ України та Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємне визнання та обмін національних водійських прав. Це спростить обмін документів в країнах перебування, повідомляє РБК-Украина.
Про це каже сайт МВС.
Повідомляється, що тепер кожен громадянин України, який переїжджає до ОАЕ, зможе обміняти водійські права на еміратський аналог за спрощеною процедурою. Тобто без необхідності повторної здачі теоретичного і практичного іспитів.
Також уточнюється, що спрощення стосується тільки категорій "А" і "В". Крім того, українські туристи в ОАЕ зможуть керувати автомобілем з українськими водійськими правами без необхідності додаткового отримання міжнародного посвідчення.
Аналогічні умови застосовуватимуться до громадян ОАЕ, які перебувають або проживають в Україні.