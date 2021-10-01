30-секундна поза з йоги, яка поліпшить поставу і гнучкість хребта

Вигини назад не тільки корисні для здоров'я хребта, але також допомагають розкрити груди і поліпшити поставу. Один з прогинів, особливо зручний для новачків і суперефективний, - це поза кобри (або Бхуджангасана на санскриті), повідомляє WomanEL.

Як поліпшити поставу за допомогою йоги, Фото: pexels.com

Інструктор з йоги і тренер по здоров'ю Хуаніни Кочер розповіла про те, як її виконати самостійно:

Ляжте на живіт. Помістіть долоні під плечі. Підтягніть лікті до тіла. Тримаючи лікті зігнутими, притисніть ступні, ноги і стегна до килимка і на вдиху підніміть груди. Пом'якшити плечі вниз і назад, щоб груди розкрилася. Видихніть і повільно опустіться на килимок. Повторюйте протягом 30 секунд.

Поради та модифікації

Використовуйте силу нижній частині тіла, щоб відірвати груди від статі, а не силу рук.

Коли ваша груди піднята, спробуйте на мить відірвати руки від килимка, щоб переконатися, що ви задійте правильні м'язи.

Щоб полегшити цю позу, ви можете покласти руки на стілець або лавку, поставивши ступні на підлогу.

Щоб ускладнити, можна підвести руки трохи вперед і випрямити їх.

Які переваги?

Поза кобри з легким прогином назад відмінно підходить для зміцнення і збільшення гнучкості хребта, а також для розкриття грудей і плечей. Це робить її ефективною для поліпшення постави, плюс аспект відкриття серця означає, що вона також відмінно підходить для серцевої чакри. За рахунок залучення нижній частині тіла «Кобра» також опрацьовує сідничні м'язи.

Ви можете робити цю вправу в будь-який час, коли відчуєте необхідність розтягнути спину і відкрити груди (наприклад, після того як ви годинами просиділи за комп'ютером).