Разумков не виключив, що може позбутися депутатського мандата

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив, що його спробують позбавити депутатського мандата, повідомляє Новое время.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

На запитання, чи може бути спроба забрати у нього мандат, оскільки він формально вийшов з фракції і з партії, Разумков відповів:

«Я сьогодні є позафракційним, оскільки є головою Верховної Ради. Саме так передбачає регламент Верховної Ради України. Тому спроби можуть бути. Але у нас багато хто намагається на щось бути здатними — не завжди це виходить».