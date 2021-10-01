Разумков не виключив, що може позбутися депутатського мандата

Разумков не виключив, що може позбутися депутатського мандата

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив, що його спробують позбавити депутатського мандата, повідомляє Новое время.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

На запитання, чи може бути спроба забрати у нього мандат, оскільки він формально вийшов з фракції і з партії, Разумков відповів:

«Я сьогодні є позафракційним, оскільки є головою Верховної Ради. Саме так передбачає регламент Верховної Ради України. Тому спроби можуть бути. Але у нас багато хто намагається на щось бути здатними — не завжди це виходить».

Теги: разумков

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