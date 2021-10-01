Екс-арбітра УПЛ важко поранили з рушниці
Екс-арбітр Української Прем'єр-ліги Андрій Лисаковський був поранений з вогнепальної зброї та знаходиться в критичному стані. Інцидент стався в Одесі, повідомляє УНИАН.
Про це в Facebook повідомив журналіст Всеволод Негодін.
За його словами, Лисаковський "прийшов до матері та був підстрелений з рушниці неадекватним сусідом".
Також відомо, що 46-річний Лисаковський знаходиться в комі. Йому видалили селезнеку, провели операцію на серці, плевральній порожнині легені та кишківнику.
Андрій Лисаковський: що про нього відомо
- Андрій Лисаковський грав у футбол як на аматорському, так і на професійному рівні. Він є вихованцем одеського "Чорноморця", виступав за "Миколаїв", калінінградську "Балтику", молдавські "Тилігул" і "Агро" і ряд інших команд.
- Кар'єру футболіста він завершив у 2002 році, і в тому ж році дебютував в якості арбітра.
- Лисаковський працював спершу на матчах аматорських турнірів, потім у Другій лізі, в Першій лізі, а у 2013 році дебютував в УПЛ в матчі "Таврія" - "Зоря".
- Андрій Лисаковський - син радянського футболіста Анатолія Лисаковського