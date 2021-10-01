Екс-арбітра УПЛ важко поранили з рушниці

Екс-арбітр Української Прем'єр-ліги Андрій Лисаковський був поранений з вогнепальної зброї та знаходиться в критичному стані. Інцидент стався в Одесі, повідомляє УНИАН.

Про це в Facebook повідомив журналіст Всеволод Негодін.

За його словами, Лисаковський "прийшов до матері та був підстрелений з рушниці неадекватним сусідом".

Також відомо, що 46-річний Лисаковський знаходиться в комі. Йому видалили селезнеку, провели операцію на серці, плевральній порожнині легені та кишківнику.

Андрій Лисаковський: що про нього відомо