НБУ поповнив резерви на 140 млн доларів

Національний банк України (НБУ) протягом вересня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 146,6 млн доларів і продав 7,0 млрд доларів. При цьому позитивне сальдо склало 139,6 млн доларів, повідомляє РБК-Україна.

За даними НБУ, у вересні центробанк продовжив інтервенції на міжбанку. НБУ в основному викуповував надлишки валюти. Попри це офіційний курс долара до гривні за вересень впав на 1,1% - з 26,8601 на 31 серпня до 26,576 гривень за долар на 30 вересня.

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 1 676,7 млн доларів, продав -197,0 млн доларів. Позитивне сальдо склало 1 479,7 млн доларів.

Автор: Олександр Білоус