10-й тур УПЛ: де дивитися, календар, розклад

В українській футбольній Прем'єр-лізі 1-3 жовтня пройдуть матчі чергового ігрового дня. 10-й тур першості розпочнеться в перший день місяця матчем в Маріуполі, повідомляє Обозреватель.

Центральним, безумовно, є протистояння київського "Динамо" і донецького "Шахтаря". Крім того, виділяється зустріч чернігівської "Десни" та луганської "Зорі".

Традиційно любителі футболу зможуть підтримати улюблені команди біля екранів телевізорів завдяки трансляціям на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увазі календар і розклад 10-го туру.

Турнірна таблиця Прем'єр-ліги. Джерело: УПЛ

Прем'єр-ліга України. 10-й тур

1 жовтня (п'ятниця)

19.00. "Маріуполь" – "Рух", "Футбол 1"

Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка

Головний арбітр: Олексій Деревінський

2 жовтня (субота)

14:00. "Колос" – "Чорноморець", "Футбол 2"

Ковалівка, стадіон "Колос"

Головний арбітр: Ярослав Козик

17:00. "Львів" – "Дніпро-1", "Футбол 2"

Тернопіль, стадіон імені Романа Шухевича

Головний арбітр: Віктор Копієвський

Арбітр VAR: Микола Балакін

19:30. "Ворскла" – "Інгулець", "Футбол 2"

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського

Головний арбітр: Сергій Бойко

3 жовтня (неділя)

14:00. "Верес" – "Олександрія", "Футбол 1"

Луцьк, стадіон "Авангард"

Головний арбітр: Євген Арановський

17:00. "Зоря" – "Десна", УНІАН

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Андрій Коваленко

Арбітр VAR: Максим Козиряцький

17:00. "Металіст-+1925" – "Минай", "Футбол 1"

Харків, ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Віталій Романов

19:30. "Динамо" – "Шахтар", 2+2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Олександр Шандор

Арбітр VAR: Катерина Монзуль