У Києві можуть закрити кілька станцій метро через футбол

3 жовтня КП "Київський метрополітен" може закрити на вхід кілька центральних станцій підземки у зв’язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський", ﻿повідомляється на сайті﻿, повідомляє Украинская правда.

"Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"".

Такі заходи вживають з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.