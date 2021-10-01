Леді Гага вразила бездоганним образом на презентації альбому

Знаменита співачка Леді Гага, яка цього року приковує до себе особливу увагу фанатів, нещодавно представила свій новий мініальбом з джазовими мотивами. На презентацію епатажна знаменитість одягнула розкішну сукню з пір’ям, повідомляє 24 Канал.

Своєю кожною появою Леді Гага демонструє бунтарський стиль. Усі її концертні образи стають втіленням неземних фантазій зірки. Втім для презентації свого альбому вона обрала вишукане вбрання, яке підкреслило її жіночність.

Мініальбом, який називається Love for Sale, Леді Гага записала з Тоні Беннеттом. На презентацію вона прибула в чорній сукні від бренду Elie Saab. Виріб складається з трикотажного верху в рубчик, довершеного чорним пір’ям та спідниці плісе максідовжини. Плаття довершив чорний мінімалістичний пояс на талії.

Знаменитість під час концерту, на якому виконала кілька своїх пісень та заспівала в дуеті з Тоні Беннетом, приміряла ще 2 розкішні сукні. Вона одягнула блискучу чорну сукню та золотисте плаття з пір’ям.