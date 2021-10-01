Електронні лікарняні: хто зможе отримати паперовий варіант

Чотири групи осіб продовжуватимуть отримувати паперові медичні висновки про тимчасову непрацездатність, попри перехід з 1 жовтня на електронну систему, повідомляє УНІАН.

Про це розповів під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, перша група – це ті, хто оформив лікарняні до 1 жовтня.

Друга група – ті, у кого сплив термін можливості внести зміни до медичного висновку.

"У таких випадках це буде розглядатись на базі лікарської консультативної комісії і підписуватися безпосередньо керівником закладу" , - пояснив міністр.

Третя група – це ті, у кого буде виникати технічна проблема і упродовж 7 днів не буде можливості оформити електронний лікарняний.

Четверта група – це ті, хто оформлює довідку на отримання лікарняного за формою № 147/о при народженні дитини.