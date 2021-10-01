Honda має намір розробляти літаючи автомобілі і ракети

Компанія Honda оголосила про плани протягом наступних шести років витратити $45 млрд на дослідження і розробки за трьома ключовими напрямками. Це електричні літальні апарати з вертикальними зльотом і посадкою (eVTOL), робототехніка і навіть ракети, повідомляє 3Dnews.

За проектом eVTOL планується розробка літаючих автомобілів. За задумом Honda, такі транспортні засоби отримають гібридну силову установку з електричним мотором, що дозволить їм долати значні відстані. Зокрема, називається цифра в 400 кілометрів.

Літаючі автомобілі планується використовувати в рамках нового сервісу повітряного таксі. Рішення про комерційний запуск такої платформи буде прийнято до 2025 року, а необхідні дозволи для експлуатації служби можуть бути отримані до 2030-го.

Підрозділ робототехніки займеться створенням передової роборукою, здатної ефективно захоплювати різні предмети і виконувати точні дії. Передбачається, що керувати такою роботизованою рукою користувач зможе дистанційно за допомогою шолома віртуальної реальності та спеціальної рукавички.

Нарешті, ще один підрозділ буде розробляти ракети багаторазового використання. Такі носії теоретично можуть бути використані для виведення невеликих супутників на низькі навколоземні орбіти і організації на їх основі всіляких сервісів, наприклад, для підключених автомобілів.