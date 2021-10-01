У Росії масштабна пожежа, яку гасять із повітря

Пожежа почалася на складі в Новій Москві, де зберігаються ізоляційні матеріали. Є загроза переходу вогню на сусідній склад. До гасіння залучили авіацію, повідомляє ТАСС.

"З-під покрівлі видно відкрите горіння, йде чорний густий дим" , - сказав співрозмовник агентства.

За інформацією джерела, на складі почалося обвалення. Існує загроза переходу вогню на інший великий склад, який стоїть майже впритул.

На місце НП для гасіння пожежі попросили відправити авіацію. Пожежі присвоєно другий з п'яти номер складності. Загальна площа складу - 5 тис. кв. метрів, площа загоряння встановлюється.

ЗМІ повідомляють, що пожежа вже локалізована.

