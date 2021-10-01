Голкіпер "Айнтрахта" постраждав під час матчу (вiдео)
Голкіпер німецького "Айнтрахта" Кевін Трапп постраждав під час виїзного матчу команди в Лізі Європи проти бельгійського "Антверпена", повідомляє УНИАН.
Фанати бельгійського клубу під час матчу палили піротехніку і кидали її на поле. Одна з петард впала прямо біля голкіпера "Айнтрахта".
Трапп розташовувався спиною до воріт, стежив за грою і не бачив, що петарда впала зовсім поруч. У підсумку вона вибухнула у нього під ногами.
Голкіпер впав на газон, а лікарям довелося протягом декількох хвилин надавати йому допомогу. На щастя, Трапп постраждав не сильно і зміг продовжити матч.
Як повідомляє RTL, УЄФА розслідує даний інцидент, а "Антверпену" загрожує серйозний штраф.
Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати
- З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі грають 32 команди, а не 48, як було раніше.
- Переможці груп вийдуть відразу в 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця у своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.
- Груповий етап триватиме до 9 грудня. Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.
- Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не представлена жодним клубом.