Голкіпер "Айнтрахта" постраждав під час матчу (вiдео)

Голкіпер німецького "Айнтрахта" Кевін Трапп постраждав під час виїзного матчу команди в Лізі Європи проти бельгійського "Антверпена", повідомляє УНИАН.

Фанати бельгійського клубу під час матчу палили піротехніку і кидали її на поле. Одна з петард впала прямо біля голкіпера "Айнтрахта".

Трапп розташовувався спиною до воріт, стежив за грою і не бачив, що петарда впала зовсім поруч. У підсумку вона вибухнула у нього під ногами.

Голкіпер впав на газон, а лікарям довелося протягом декількох хвилин надавати йому допомогу. На щастя, Трапп постраждав не сильно і зміг продовжити матч.

Як повідомляє RTL, УЄФА розслідує даний інцидент, а "Антверпену" загрожує серйозний штраф.

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