Леся Нікітюк приголомшила фігурою в екстра-міні

Телеведуча Леся Нікітюк не упускає можливості продемонструвати свої довгі ноги і струнку фігуру. Модельні параметри зірки дозволяють їй носити вельми спокусливі вбрання - як, наприклад, ультракоротке червоне плаття, повідомляє РБК-Украина.

Гарячими кадрами в ефектному вбранні леді Ле поділилася в Instagram. Вона позувала перед камерою в блискучій червоній міні-сукні з глибоким декольте і оголеною спиною, а також туфлях зі шнурівкою на шпильці.

фото: instagram.com/lesia_nikituk

Автор: Марина Настевич