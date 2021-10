Названа найкраща гра в історії

Читачі авторитетного порталу IGN назвали God of War 2018 року кращою грою всіх часів, повідомляє Лента.Ру.

Про це йдеться на сайті видання.

Журналісти медіа проводили вибори кращої гри за підтримки відеосервісу Hulu і своїх читачів. Автори розставили 64 тайтла в турнірній сітці, а потім протягом місяця зіштовхували їх між собою і пропонували користувачам вибрати кращу гру. За результатами голосування перемогла God of War.

У турнірній сітці вийшов в 2018 році ексклюзив для PlayStation 4, згідно з голосуванням, обійшов StarCraft, Portal 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt і Grand Theft Avto: San Andreas. У фінальному голосуванні God of War випередив Grand Theft Avto V, яка посіла друге місце. До четвірки кращих ігор за всю історію крім тайтла від Santa Monica Studio і гри серії GTA також увійшла The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

За словами журналістів, переможець змагання у фіналі набрав 82 тисячі голосів. Однак лідером за кількістю отриманих голосів виявилася The Legend of Zelda: Breath of the Wild. За весь час віртуального змагання видання IGN отримало 26,1 мільйона голосів від геймерів.

У січні агрегатор оцінок від журналістів і користувачів Metacritic назвав кращі ігри року. Кращим тайтлов був визнаний The Last of Us Part II, в топ-3 також увійшли Ghost of Tsushima і Cyberpunk 2077.