Ринку землі 3 місяці. Як і за скільки можна продати ділянку

Ринок землі в Україні запустили 1 липня – рівно три місяці тому. Наразі ціни за гектар складають від 22 тис. грн до 60 тис. грн. За словами експертів, ринок землі пожвавлюється і це пояснюється тим, що ринок купівлі-продажу сільгоспземель для українців новий і людям потрібно до нього звикнути. Ділянки вже можна продати на держплатформі ProZorro.Продажі, повідомляє Обозреватель.

Про те, скільки земельних ділянок продали, яка середня ціна, де та як купити – читайте далі в матеріалі.

Наразі укладено 23710 угод. За кількістю оформлень лідирує Кіровоградська, Харківська та Полтавська області, про це свідчать дані Міністерства аграрної політики і продовольства.

Кількість земельних угод в Україні. Джерело: Міністерство аграрної політики і продовольства

Так, за 3 місяці подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5093 нотаріусів.

"Всього заяв – 5720, з них погоджено 5057, в черзі на розгляд – 3, відмову отримали 660. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі" , – йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Як розповів раніше доцент Київської школи економіки, експерт із земельних питань Олег Нів'євський, ціни угод зараз стабілізуються в середньому на рівні 35 тис. грн за гектар.

"Переважно, угоди укладаються в проміжку 22-60 тис. грн за гектар. Все залежить від ділянки" , – підрахував експерт.

Як продати і купити землю – нововведення від Прозорро

Електронна аукціонна система Прозорро.Продажі оголосила про проведення торгів по оренді державної та комунальної землі сільськогосподарського призначення, а також продажу та оренди земель несільськогосподарського призначення. Так, переможцем земельних торгів стає учасник, який під час аукціону (буде три раунди) запропонував найвищу ціну.

Хто і яку землю може купити або орендувати?

орендувати землю – фізичні або юридичні особи будь-яку площу і будь-які земельні ділянки;

купувати сільгоспземлю – до 2024 року лише українці й тільки фізособи (не більше 100 га в одні руки);

– до 2024 року лише українці й тільки фізособи (не більше 100 га в одні руки); купувати інші землі – фізичні або юридичні особи з урахуванням обмежень Кодексу.

Інструкція, як продати землю. Джерело: Прозорро.Продажі

Оголошення про продаж ділянок українці розміщують або на спеціалізованих сервісах (KupiPai, Uland, "Доброзем"), або на сайтах для "торгівлі з рук" (OLX, dom.ria.com, 4sg.com.ua).

Важливо пам'ятати, що для укладення угоди з покупцем потрібна перевірка нотаріуса. Він зобов'язаний підтвердити особу покупця, уточнити, чи не перевищені ліміти на володіння землею і т.д.

Розрахунок можливий тільки в безготівковій формі. До того ж покупцеві доведеться документально підтвердити походження коштів.

При цьому ринком землі в Україні в цілому не задоволені дуже багато громадян. За даними дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, 37% українців дотримуються думки, що земля не може бути об'єктом купівлі-продажу.

Водночас 53% людей підтримують ринок землі. Так, на Півдні і Сході України значно більше тих, хто стверджує, що земля в принципі не може бути об'єктом купівлі-продажу: на Сході так вважають 42% жителів, на Півдні – 45%, в Центрі – 39%, а на Заході – 26%.

Ринок землі був запущений 1 липня. Варто відзначити, до 2024-го купувати землю можуть лише фізособи-громадяни України. Також закон забороняє купувати землю іноземцям. З 2024 року землю зможуть купувати і юрособи, а питання щодо продажу землі громадянам інших країн будуть вирішувати на загальнонаціональному референдумі.

Ціни в майбутньому злетять – земля замінить нерухомість?

В Україні вже в 2026-2027 роках за гектар землі будуть пропонувати $5 тис. (133 тис. грн). Як заявив міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко, одна з ключових причин прогнозованого зростання – покупка землі може стати альтернативою інвестицій в квартири.

"Внутрішній капітал шукає свій притулок. Як тільки українці зрозуміють, що земля – це цікавіше, ніж нерухомість, бум будівництва закінчиться. Навіть 100 га можуть бути цікавими для умовного IT-фахівця, який живе в Лондоні, а тут розвиває стартап з вирощування органічної ягоди" , – сказав глава міністерства.

В цілому ринок землі в Україні розвивається, але поки дуже повільно. Однак за прогнозами, в майбутньому ситуація повинна покращитися, а кількість угод злетіти. До того ж, в нашій країні з'являється все більше сервісів і платформ для купівлі та продажу земельних ділянок.