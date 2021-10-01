Google назвав найпопулярніші серед українців природні парки та заповідники

Google назвав найпопулярніші серед українців природні парки та заповідники

Компанія Google сформувала рейтинг 10 найпопулярніших серед українців природних парків і заповідників. Так, найпопулярнішим стало затоплене село Бакота, повідомляє 24 Канал.

Рейтинг зробили на запит Державного агентства з розвитку туризму. Його сформували на основі запитів у пошуковику Google за 9 місяців 2021 року.

Найпопулярніші природні парки й заповідники:

  • Бакота (Хмельницька область),
  • Асканія-Нова (Херсонська область),
  • Тустань (Львівська область),
  • озеро Синевир (Закарпатська область),
  • Блакитні озера (Чернігівська область),
  • Рожеві озера, Лемурійське озеро (Херсонська область),
  • Кінбурнська коса (Миколаївська область),
  • Джарилгач (Херсонська область),
  • Санжійка (Одеська область),
  • Шацькі озера (Волинська область).

найпопулярніші природні парки
Рейтинг найпопулярніших природних парків / Фото ДАРТ

Теги: туризм

Новини

analytics