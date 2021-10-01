Google назвав найпопулярніші серед українців природні парки та заповідники
Компанія Google сформувала рейтинг 10 найпопулярніших серед українців природних парків і заповідників. Так, найпопулярнішим стало затоплене село Бакота, повідомляє 24 Канал.
Рейтинг зробили на запит Державного агентства з розвитку туризму. Його сформували на основі запитів у пошуковику Google за 9 місяців 2021 року.
Найпопулярніші природні парки й заповідники:
- Бакота (Хмельницька область),
- Асканія-Нова (Херсонська область),
- Тустань (Львівська область),
- озеро Синевир (Закарпатська область),
- Блакитні озера (Чернігівська область),
- Рожеві озера, Лемурійське озеро (Херсонська область),
- Кінбурнська коса (Миколаївська область),
- Джарилгач (Херсонська область),
- Санжійка (Одеська область),
- Шацькі озера (Волинська область).