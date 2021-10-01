Google назвав найпопулярніші серед українців природні парки та заповідники

Компанія Google сформувала рейтинг 10 найпопулярніших серед українців природних парків і заповідників. Так, найпопулярнішим стало затоплене село Бакота, повідомляє 24 Канал.

Рейтинг зробили на запит Державного агентства з розвитку туризму. Його сформували на основі запитів у пошуковику Google за 9 місяців 2021 року.

Найпопулярніші природні парки й заповідники:

Бакота (Хмельницька область),

(Хмельницька область), Асканія-Нова (Херсонська область),

(Херсонська область), Тустань (Львівська область),

(Львівська область), озеро Синевир (Закарпатська область),

(Закарпатська область), Блакитні озера (Чернігівська область),

(Чернігівська область), Рожеві озера , Лемурійське озеро (Херсонська область),

, (Херсонська область), Кінбурнська коса (Миколаївська область),

(Миколаївська область), Джарилгач (Херсонська область),

(Херсонська область), Санжійка (Одеська область),

(Одеська область), Шацькі озера (Волинська область).