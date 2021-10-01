Збиток на сотні мільйонів: із України вивезли цінні породи лісу

В Україні з початку 2021-го засуджені вже 43 організатора масштабних схем незаконної вирубки лісу і продажу деревини. Як заявляють в СБУ, серед них трапляються навіть чиновники держпідприємств, повідомляє Обозреватель.

Незаконна діяльність завдала нашій країні збитків на сотні мільйонів гривень. При цьому таких випадків може стати куди більше, якщо в Україні скасують мораторій на експорт лісу-кругляка.

Служба безпеки України також нейтралізувала 7 організованих угруповань, вони нелегально вирубували і продавали оптом лісові ресурси, заявили у прес-службі СБУ.

СБУ розкрила масштабні схеми незаконної вирубки і продажу деревини. Джерело: СБУ

Так, в результаті проведення спецоперацій в Кіровоградській, Черкаській та Рівненській областях заблокували діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, до складу якого входили чиновники Державного агентства лісових ресурсів, а також представники кількох комерційних структур в сфері експорту.

Вони вивозили українську деревину за кордон. Туди ж входили і цінні породи дерев і пиломатеріалів. Розмір збитку, нанесеному державі оцінюється в понад 200 млн грн.

СБУ розкрила масштабні схеми незаконної вирубки лісових ресурсів. Джерело: СБУ

Із Житомирщини нелегально збували ресурси в Євросоюз

СБУ ліквідувала схему нелегального продажу в країни ЄС. Серед організаторів було кілька керівників держлісгоспів. Схема завдала шкоди Україні на мільйони гривень.

Водночас в Чернігівській області викрили 4 посадових осіб державного підприємства. Вони незаконно збували деревину на більш ніж 2,5 млн грн.

Що буде, якщо в країні скасують мораторій на експорт лісу-кругляка?

В Україні можуть скасувати мораторій на експорт лісу-кругляка. Це може активізувати "чорних лісорубів" і привести до ще більшої вирубки лісів.

"Коли з України вивозять необроблений ліс, в результаті цього в країні повністю знищено деревообробне, меблеве виробництво. Закон діє з 2015 року, за цей час 80 000 чоловік отримали роботу в деревообробній галузі. Десятки, сотні нових підприємств по Україні" , – заявив один з ініціаторів мораторію, лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Також скасування мораторію призведе і до таких наслідків:

без роботи можуть залишитися тисячі українців;

знищить розвиток деревообробної промисловості;

економіка України втратить десятки мільярдів доларів;

погіршення екологічної ситуації.

Чому можуть скасувати і в чому вигода Європи?

Єврокомісія з моменту введення мораторію на експорт лісу в 2005-му була незадоволена ініціативою України. У 2015-му нардепи продовжили заборону, але прописали його так, що головна його причина – захист не екології та природних ресурсів, а економіки. І дане формулювання Арбітраж після позову ЄК визнав неправомірним.

Країни ЄС дуже зацікавлені в тому, щоб Україна продовжила експорт лісу без будь-яких мораторіїв. Великі заводи відкривають в Польщі, Німеччині, Румунії, а сировину для виготовлення цих меблів хочуть ввозити з українських лісів і задешево.