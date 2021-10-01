У Києві в неділю обмежать роботу метро

Ввечері 3 жовтня можливі обмеження в роботі столичного метрополітену у зв'язку з проведенням футбольного матчу. Обмеження стосується трьох станцій.

Про це повідомила прес-служба﻿ метрополітену Києва.

«У зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену» , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та після закінчення гри: