У Києві в неділю обмежать роботу метро
Ввечері 3 жовтня можливі обмеження в роботі столичного метрополітену у зв'язку з проведенням футбольного матчу. Обмеження стосується трьох станцій.
Про це повідомила прес-служба метрополітену Києва.
«У зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та після закінчення гри:
- «Палац спорту»
- «Олімпійська»
- «Площа Льва Толстого».