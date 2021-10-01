Завдяки кому у світі знають про Україну: опубліковано рейтинг

Більшість українців вважають, що у світі знають про Україну завдяки братам Кличкам, повідомляє Дiлова Столиця.

Про це свідчить опитування "Хто ми: портрет українців очима українців", яке провів "Український інститут майбутнього".

Мер Києва, лідер партії "УДАР", почесний та вічний чемпіон світу з боксу за версією WBC Віталій Кличко посів перше місце в рейтингу видатних людей, завдяки яким про Україну знають в інших країнах світу. Відповідаючи на питання "Завдяки кому у світі, на думку громадян, знають про Україну?", за Віталія Кличка віддали свої голоси 55% опитаних українців.

Друге місце у рейтингу відомих українців посів брат Віталія — Володимир Кличко. За нього проголосували 52% респондентів.

На третьому місці опинився відомий футболіст, колишній тренер збірної України Андрій Шевченко — 42%.

До ТОП-10 всесвітньо відомих українців увійшли також співачка Руслана — 32%, боксер Олександр Усик — 30%, співачка Джамала — 28%, Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) — 22%, музикант Кузьма Скрябін — 20%, боксер Василь Ломаченко — 19% та президент Володимир Зеленський — 15%.

Опитування проводилося з 17 червня по 1 серпня 2021 року серед українців віком від 18 років в усіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Було опитано 5000 респондентів методом face-to-fase за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті. Статистична похибка для вибіркової сукупності в цілому з ймовірністю 0,95 не перевищує 1,41%.