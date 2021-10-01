ABB представила швидку зарядку для електромобілів

Щоб підживити батарею на додаткові 100 кілометрів пробігу, такій зарядній станції потрібно лише три хвилини, повідомляє 24 Канал.

Шведсько-швейцарська інжинірингова компанія ABB заявляє, що зарядний термінал Terra 360 є найшвидшою зарядною станцією у світі.

Зарядний термінал підтримує одночасну зарядку чотирьох транспортних засобів. На повну зарядку акумулятора легкового автомобіля, незалежно від моделі, піде не більше 15 хвилин, заявляють розробники.

За планом ABB, ще до кінця нинішнього року перші надшвидкі зарядні термінали з'являться у Європі, а наступного року поширяться на США, країни Латинської Америки та паназійського регіону.

Фото: зарядні станції ABB обіцяють кращий час відновлення енергії для електрокарів / ABB

Asea Brown Boveri, більш відома як ABB, розробляє зарядні термінали з 2010 року і до цього часу продала понад 406 тисяч пристроїв по усьому світу.

Свою 360-кіловатну зарядку ABB називає найпотужнішою, хоча у 2019 році компанія Repsol встановила в іспанській провінції Біскайя станцію потужністю 400 кіловат, яка здатна заряджати електрокари за 10 хвилин. Втім, жоден з серійних електрокарів досі не підтримує таку потужність.

ABB Terra 360 більше відповідає можливостям сучасних електромобілів. Так, Hyundai Ioniq 5 і Kia EV6 та Genesis GV60 підтримують зарядку від терміналів на 350 кіловат, так само як Cadillac Lyriq з батареєю Ultium, яка пізніше буде і в інших електрокарах концерну General Motors.