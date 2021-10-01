В Авдіївці виявили таємний арсенал зі зброєю і боєприпасами

В Авдіївці знайшли схованку з гранатами, мінами і гранатометами, зброя могла бути викрадена в Криму, повідомляє Ліга.net.

Схованка була виявлена на території гаражного кооперативу в Авдіївці, Донецька область. Вилучено 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, понад 100 мін, 10 ручних протитанкових гранатометів, установка протитанкової керованої ракети і понад 14 000 патронів різного калібру.

Схованку виявили під час перевірки після отримання інформації, що в Донецькій області може бути присутньою вкрадена зброя і боєприпаси, які перебували в Криму на момент його окупації.

Походження зброї та боєприпасів встановлюється, вилучені зразки направлено на експертизу. Також слідство встановлює осіб, причетних до незаконного зберігання зброї.