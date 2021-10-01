Найбоязкіші: 7 порід собак, які не люблять незнайомців

Спосіб життя власника має величезне значення при виборі собаки. Наприклад, малорухливій людині в маленькому житлі не рекомендується заводити породи, який необхідна постійна фізична активність, повідомляє Профиль.

Деякі вихованці мають репутацію боязких. Це означає, що вони часто можуть бути сором'язливими і не люблять грати з іншими тваринами або вітати незнайомців в будинку. Такі собаки, ймовірно, не підійдуть сім'ям з декількома вихованцями і людям, які часто запрошують гостей. У списку представлені найбоязкіші породи, за версією Американського клубу собаківництва.

Папийон

Від природи ці собаки соромляться незнайомців. Як правило, вони йдуть в безпечне, на їхню думку, місце, коли в будинок приходять гості. Проте Папійона можуть стати більш товариськими, коли звикнуть до постійно навідуються друга чи подруги власника.

Німецький дог

Ніжний велетень, який не хоче перебувати в центрі уваги. Такі тваринами можуть бути дуже сором'язливими. Ідеальна компанія для них - господар і ніхто інший.

Йоркширський тер'єр

Крихітні собаки, яких може налякати навколишній їх великий світ. Фахівці рекомендують уникати великих скупчень людей і інших тварин під час прогулянок на вулиці.

Візсла

Цих собак розводили для полювання. Можливо тому вони можуть бути сором'язливими і боязкими при спілкуванні з незнайомцями і іншими вихованцями. Проте в молодому віці їх можна спробувати соціалізувати.

Мальтійська болонка

Упевнені в собі і товариські у власному будинку мальтійці, можуть бути дуже боязкими і нервовими в незнайомих умовах. Вони також з підозрою ставляться до нових людей.

Акіта-іну

Порода незвичайна тим, що може тримати на відстані навіть своїх господарів. Акіти дуже незалежні, не люблять обніматися і можуть з непідробним жахом реагувати на наближення незнайомця.

Далматин

Не у всіх випадках собаки цієї породи сором'язливі. Однак це дуже чутливі тварини, які легко ображаються і не завжди вітають незнайомців. Якщо далматинець поводиться скромно, краще вивести його провокує ситуації, бо ця сором'язливість може перерости в агресію.