Український авторинок у вересні показав 20%-ве зростання продажів

Не дивлячись на розпочатий дефіцит автомобілів, у вересні дилери змогли реалізувати 9.3 тис. нових легкових автомобілів і поліпшити торішній показник на 20,3%, свідчать дані за підсумками продажів нових авто в вересні 2021 року, повідомляє Autoconsulting.

Однак, у порівнянні з серпнем продажі зросли лише на 10,5%, хоча в усі роки вересневі показники зазвичай набагато вище відпускного і святкового серпня.

Це говорить про те, що дилери почали відчувати гострий дефіцит популярних моделей. І цим же пояснюються і стрімкі перестановки в групі лідируючих брендів.

Так, у вересні на перше місце вийшла Toyota, дилери якої зуміли додати в продажах +22%. А ось в мережі Renault явно був помітний дефіцит за окремими моделями і підсумковий показник виявився на рівні серпневих продажів.

Дуже активно торгували в вересні і дилери Volkswagen - в результаті вийшли на 4-е місце на ринку і додали в продажах +21,7%. З цієї ж причини Mitsubishi змогла стати №5 у вересні, наростивши реалізацію на 18%. Збільшився і збут Hyundai (+26,7%) і відразу +3 позиції зростання.

Страждали від дефіциту і дилери преміальних брендів, що призвело до перестановок в групі лідерів. Тепер найпопулярніша "трійка" в преміальному сегменті виглядає так: MB, BMW, Lexus. У них - пристойний відрив від інших конкурентів.

Цікаво, що поки особливого дефіциту не спостерігається у дилерів китайських автомобілів. Вони через довгу логістику наповнили склади раніше, і поки їм є що продавати.

Сумарними зусиллями всіх операторів за 9 місяців 2021 року вже було реалізовано 76 тис. автомобілів (+26,3%) і є всі шанси дуже добре перевершити минулорічний показник і нарешті подолати позначку в 100 тис. авто за рік.