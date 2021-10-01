Коли Чорна П'ятниця в Україні 2021: початок розпродажів

Black Friday - сезон знижок у всьому світі. Цілий тиждень магазини одягу, техніки, книг та інших товарів надають своїм покупцям можливість купити що-небудь з величезною знижкою, повідомляє УНИАН.

Що таке Чорна П'ятниця і в чому її особливість

Райський період для шопоголіків може тривати від одного дня до тижня. Чорна П'ятниця 2021 в Україні в більшості магазинів триватиме три дні - з 26 по 29 листопада. Українці чекають цього періоду, як манни небесної, бо:

є можливість купити речі зі знижкою до 90%;

шопінг безмежний, а вибір магазинів величезний;

акції діють не тільки на одяг, але і на багато інших категорій товарів;

можна дозволити собі те, на що раніше не вистачало грошей.

Крім усього іншого, Чорна П'ятниця відкриває можливість оновити гардероб не тільки вам, але і вашим рідним. Якщо вони давно мріяли про щось дороге - в період знижок можна купити це за зниженою ціною.

Чорна П'ятниця в Україні 2021 - осінь, знижки, історія дня

Зараз даний термін асоціюється з сезоном знижок і викликає приємні емоції. Але історія цього дня виткана з неприємних спогадів.

Справа в тому, що 24 вересня 1869 року в США впали ціни на золото. Ринок обрушився, а економіка Америки занепала. Прийти до тями після такої події країна не могла кілька років.

Минуло 100 років і першорядне значення Чорної П'ятниці забулося. У 50-60-х роках XX століття цей термін використовували поліцейські Філадельфії, щоб якось пристойно назвати ситуацію на дорогах. Причина криється у святкуванні Дня подяки, який в Америці відзначають 25 листопада. В силу того, що населення міст дружними натовпами відправляється за новорічними подарунками та продуктами для святкового столу, утворюються пробки і стовпотворіння в магазинах.



