Лілія Ребрик в спортивному образі на тренуванні

Телеведуча "Ранку з Україною" влаштувала мініфотосесію в спортивному вбранні та розповіла, яких правил здорового способу життя дотримується, а які – все ще намагається налагодити, повідомляє Сегодня.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик похвалилася чудовою фігурою, позуючи в облягаючих легінси і футболці. Але крім стрункого зовнішнього вигляду, зірка піклується і про здоров'я свого тіла. В Instagram Лілія Ребрик опублікувала серію фото, зроблених на відкритому спортивному майданчику.

З гімнастикою дружу, зі спортзалою дружу, танці обожнюю і за біг потрохи беруся! – написала Лілія Ребрик.

Телеведуча зізналася, що все одно для неї головними "китами" міцного здоров'я є збалансоване харчування, повноцінний сон і фізична активність.