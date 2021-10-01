У Києві обстріляли авто голови Державної архівної служби
У Києві обстріляли автомобіль голови Державної архівної служби Анатолія Хромова.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Учора я був у службовому відрядженні у м.Вінниця. Їздив поїздом, службове авто залишилося в архівному містечку на Солом'янській, 24. У цей час із сусіднього будинку по моєму водію, який перебував поруч із гаражем у архівному містечку, був зроблений постріл (чи декілька)", – розповів чиновник.
Ві н також повідомив, що куля чи дріб зачепила підборіддя водія, але на даний момент загрози його здоров'ю чи життю нема.
"Швидка допомога та поліція відпрацювали добре. Слідчо-оперативна група затримала ймовірного стрільця", – написав Хромов.
Інші обставини, за його словами, встановлюються.
"Я не знаю мотивів людини, яка стріляла. Ні з чим це не пов'язую та прошу не будувати конспірологічних теорій", – зазначив він.