У Мукачеві на території колишнього заводу зайнялася пожежа
У Мукачеві на вулиці Миру сталася пожежа на території колишнього заводу "Мукачівприлад". Небезпеки для містян та навколишнього середовища немає. Про це, посилаючись на прес-службу міської ради, повідомляє РБК-Украина.
Пожежа сталася на приватній території колишнього підприємства "Мукачівприлад". За інформацією рятувальників, горять дерев'яні перекриття будівлі.
Ліквідують пожежу 9 одиниць техніки. Задіяно й водоканал міста та службу швидкого реагування муніципальної інспекції.
Фото: у Мукачеві пожежа на території колишнього заводу (facebook.com/mukachevo.rada)
"Небезпеки для містян та навколишнього середовища нема. Вогонь найближчим часом буде локалізовано", - повідомили в прес-службі міської ради.
Автор: Анастасія Рокитна