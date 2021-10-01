У Мукачеві на території колишнього заводу зайнялася пожежа

У Мукачеві на вулиці Миру сталася пожежа на території колишнього заводу "Мукачівприлад". Небезпеки для містян та навколишнього середовища немає.﻿ Про це, посилаючись на прес-службу міської ради, повідомляє РБК-Украина.

Пожежа сталася на приватній території колишнього підприємства "Мукачівприлад". За інформацією рятувальників, горять дерев'яні перекриття будівлі.

Ліквідують пожежу 9 одиниць техніки. Задіяно й водоканал міста та службу швидкого реагування муніципальної інспекції.

Фото: у Мукачеві пожежа на території колишнього заводу (facebook.com/mukachevo.rada)

"Небезпеки для містян та навколишнього середовища нема. Вогонь найближчим часом буде локалізовано" , - повідомили в прес-службі міської ради.

Автор: Анастасія Рокитна