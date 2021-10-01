Кличко похвалив Усика за бій з Джошуа

Британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) здатний повернути собі пояси, які він втратив після поразки від Олександра Усика (19-0, 13 КО) 25 вересня. Ця невдача не ставить хрест на кар'єрі уродженця Вотфорда, а кидає йому нові виклики, повідомляє Обозреватель.

Таку думку в інтерв'ю британському телеканалу Sky Sports висловив легендарний Володимир Кличко. При цьому він зазначив, що його співвітчизник вже увійшов в історію боксу.

Володимир Кличко і Олександр Усик. Джерело: 24tv

"Усик творить історію. Починаючи з 2012 року, коли він виграв "золото" Олімпійських ігор, потім вигравши всі пояси у важкій вазі, і ось зараз ставши чемпіоном у суперважкому дивізіоні. Він особливий. Джошуа кинуто новий виклик. У нього ще є час. Потрібно просто подолати труднощі, які виникли" , – сказав Володимир.

Усик і Джошуа повинні провести реванш в лютому.

Усик доніс до цілі більше ударів, ніж Джошуа

Нагадаємо, Ентоні Джошуа програв Олександру Усику 25 вересня в Лондоні одноголосним рішенням суддів – 112:117, 112:116, 113:115. Британець зазнав другої поразки на професійному ринзі та втратив всі чемпіонські пояси.