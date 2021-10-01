Toyota випустила на ринок електричний самокат

Модульний триколісний електротранспорт орієнтований на користувачів, яким все одно на максимальну швидкість, тому цей показник в Toyota C + walk T обмежений скромною цифрою 10 км/год, повідомляє 24 Канал.

Toyota C + walk T - це триколісний скутер з низькою плоскою базою і компактною конструкцією, яка дозволяє трансформувати його для різних потреб. Самокат можна пристосувати під сидіння, їздити на ньому стоячи або приладнати до окремому візку.

Ще на початку року Toyota анонсувала лінійку електричного транспорту нового покоління і тоді ще безіменний C + walk T з'являвся на офіційних фотографіях. Тепер же Toyota не тільки розкрила подробиці про це електрокарі, а й вивела його на ринок в Японії.

C + walk T має довжину, ширину і висоту 700 x 450 x 1210 мм, а важить всього 29 кг. Він здатний перевозити пасажирів або вантажі вагою до 220 кг.

Транспорт Toyota оснащений безщітковим двигуном постійного струму і знімним літій-іонним акумулятором на 10,8 А*год, який пропонує запас ходу 14 км. Повна зарядка від побутової розетки займає 2,5 години.

C + walk T призначений не для швидкості, а для зручного транспортування і спілкування між людьми. Транспорт займає стільки ж місця, скільки одна людина і має типову швидкість ходьби людини.

На кермі розміщені панель приладів, яка показує рівень заряду акумулятора і швидкість руху. Скутер має задній хід.

У C + walk T також є деякі розумні функції, такі як датчики, які допомагають йому проявляти і уникати перешкод. Коли він зустрічає їх, трайк видає візуальні і звукові оповіщення, а швидкість зменшується приблизно до 2 км/год.

Toyota також включила функцію виявлення крутого схилу, яка також уповільнює трайк. У стандартній комплектації також доступна функція регулювання швидкості повороту, яка автоматично уповільнює хід C+, згідно куту повороту.

Toyota C + walk T на домашньому ринку коштує від 341 тисяч японських ієн, яка конвертується приблизно в 82 500 гривень або 3100 доларів.