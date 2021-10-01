Україна має облаштувати держкордон із РФ та Білоруссю за два роки

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє про необхідність протягом 2022-2023 років облаштувати держкордон із Росією та Білоруссю, повідомляє Интерфакс-Украина.

У п'ятницю міністр у Луганській області оглянув нещодавно зведену ділянку українсько-російського кордону в зоні відповідальності Луганського прикордонного загону, ознайомився з інженерними пристроями і системою охорони державних рубежів.

Глава МВС заявив, що система здатна протидіяти потенційним спробам вторгнення, диверсійного проникнення, нелегальній міграції та контрабанді.

"Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всі зусилля та фінанси, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Наступного року має бути "велике будівництво кордонів". Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни" , - зазначив Монастирський.

За його словами, для повного облаштування кордонів необхідно 17 млрд грн. МВС уже звернулося до уряду з вимогою закласти ці цифри до бюджету 2022 року.

"Це інтелектуальний кордон, який потребує мінімального втручання людини. І навіть з Києва можна відслідкувати порушення рубежів держави… Ділянка з протяжністю понад 100 кілометрів вже облаштована. Але ми маємо ще тисячі кілометрів необлаштованого кордону" , - сказав Монастирський.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зазначив, що роботи з облаштування кордону тривають.

"У цьому році ми плануємо прийняти в експлуатацію половину вже остаточно завершеної ділянки Харківського прикордонного загону. На наступний рік заплановано проведення інженерних робіт на ділянках Сумського та Луганського загонів, щоб повністю захистити кордон з Росією" , - сказав він.

Протяжність кордону з РФ на суші 1974 км, із них 409 км Донецької та Луганської областей Україна тимчасово не контролює.