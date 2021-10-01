Не вакцинованих "слуг" у Трускавці протестують на COVID-19

У Трускавці для не вакцинованих "слуг" розгорнули пункт тестування на коронавірус, повідомляє Деловая столица.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прессекретар "Слуги народу" Юлія Палійчук.

"Усі невакциновані учасники, включно з членами команди, здадуть експрес-тест на виявлення антигену, який дозволяє отримати результат уже через 15 хвилин" , — написала вона.

Нагадаємо, раніше "слуга" Михайло Радуцький казав, що в парламенті нібито вакциновані менше 50% нардепів, а заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк запропонувала допускати до роботи в парламенті тільки тих нардепів, які щеплені проти COVID-19.