Зеленський приєднається до "Слуг народу" в Трускавці завтра

Сьогодні в Трускавець прибули представники Офісу президента та Кабінету міністрів. На з'їзд фракції "Слуга народу" у Трускавці також приїде керівництво ОП. Володимир Зеленський приєднається до заходу завтра, пише Анна Стешенко, Лівий берег.

Про це повідомив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

"Приїхали поспілкуватися із фракцією, тому що є багато різних планів, і треба підвести підсумки того, що вже зроблено, що не встигли зробити й що плануємо далі робити", - зазначив він.

Нагадаємо, що з'їзд триватиме 1-2 жовтня. Одним із головних питань є збір підписів за розгляд відставки Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. Сам Разумков на з'їзд фракції не запрошений.