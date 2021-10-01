Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

У перший день жовтня на міжбанківському валютному ринку спостерігається знижена активність як покупців, так і продавців іноземної валюти, внаслідок чого торгівля проходить у вузькому діапазоні 26,60-26,63 гривень.

Нерезиденти, які на початку місяця традиційно конвертують отримані дивіденди, сьогодні явно не поспішають проводити операції за поточними цінами, розраховуючи, що долар буде ще дешевше. Національний банк також другий день не приймає участь в торгах, обмежуючись роллю спостерігача.

Курс готівкового долара в столиці коливається в межах 26,60-26,64 гривень. Вранці продажі готівкового «американця» стартували з 26,60-26,62 гривень, але до кінця обідньої перерви цінник підняли до 26,63-26,64 гривень.

Євро на FOREX намагається рости після п'ятиденного безперервного падіння. До моменту написання статті він піднявся до позначки 1,1602 долара; вище пробитися йому поки не дають. Готівковий євро також припинив дешевшати; сьогодні в першій половині дня його продають за ціною 30,82-30,85 гривень.

Попит на готівкову валюту як і раніше слабкий; особливо погано беруть євро.

Російський рубль відновив падіння до американського долара і до обіду опустився до 73,25 рублів за долар. Ціна готівкового рубля в Києві, як ми неодноразово констатували, явно «забетонована» на рівні 3,63-3,65 гривні за 10 рублів; вона не змінюється вже другий тиждень.

Стабільний сьогодні і польський злотий. У столиці його можна купити за 6,70-6,72 гривень.