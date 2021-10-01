Курс біткоїну різко виріс в ході торгів в п'ятницю, 1 жовтня, повідомляє "Лента.ру".

Близько 06:00 біткоїн досяг денного мінімуму, опустившись до 43 292 доларів за монету, а потім почав дорожчати. До 11:00 він виріс на 3,5 відсотка, до 44 806 доларів. О 13:30 розпочався новий злет - на 6 відсотків з 44 917 до 47 602 доларів. На піку подорожчання склало 11,3 відсотка. На 14:35 біткоїн торгувався по 47 344 долара за штуку.

Стрімке зростання котирувань біткоїну сталося через півтора тижні після великого обвалу. 24 вересня курс криптовалюти знизився на 9,3 відсотка, до 40 908 доларів через рішення Центрального банку Китаю заборонити всі транзакції, пов'язані з криптовалютою.

Народний банк Китаю (НБК) заявив, що криптовалюти не повинні перебувати в обігу разом з традиційними валютами, і пообіцяв рішуче присікати спекуляції віртуальною валютою заради захисту власності людей і підтримки фінансового порядку. Через кілька днів в Китаї заблокували популярні веб-сервіси для відстеження інформації про криптовалюти.