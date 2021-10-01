В Україні винесли перші вироки за підробку COVID-сертифікатів

Жовківський районний суд Львівської області виніс перші в Україні вироки за підробку COVID-сертифікатів про вакцинацію. Чоловіка з Івано-Франківської області та жінку з Хмельницького оштрафували за спробу перетнути з ними кордон із Польщею, повідомляє Zaxid.net.

Повідомляється, що чоловік знайшов в Інтернеті бланк про щеплення вакциною Pfizer з реквізитами Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, після чого скачав його та вніс свої дані та дані свого сина, а також підробив підпис лікаря. Потім він спробував перетнути кордон з Польщею, але прикордонники виявили підробку та затримали його. Суд визнав його винним і оштрафував на 850 гривень.

В іншій справі працівниця АЗС "БРСМ" у Хмельницькому теж скачала з інтернету сертифікат про вакцинацію Pfizer із реквізитами клініки "Мірамед", внесла свої дані та підробила підпис лікаря. Її затримали при перетині кордону із Польщею. Суд також оштрафував її на 850 гривень.

Автор: Юлія Бойко