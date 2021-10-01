У Кривому Розі екорейдери роками блокували підприємства: схема

Кілька років поспіль підприємства в Кривому Розі страждали від псевдоекологів. Так звані активісти блокували їхню роботу численними перевірками та судовими провадженнями, які відкривали за фальшивими скаргами, повідомляє Обозреватель.

Як з'ясували журналісти, схеми завжди були однаковими. За словами головного інженера ТОВ "Рудомайн" Сергія Генкуленко, на підприємство почали писати скарги про нібито порушення.

"Від небайдужих… з активною громадською позицією людей. Люди з незрозумілими адресами в Кривому Розі, які жодного відношення до нашого підприємства не мають, і навіть на території, де воно розташоване, почали писати папери про, скажімо так, про якісь порушення в нашій діяльності" , – зазначив він.

Як говорять юристи, переговори з екорейдерами неможливі. Вони постійно будуть шукати привід, аби знову атакувати підприємство.

"Якщо навіть питання чи проблема на виробництві – ти її усунув, закупилося обладнання, модернізувалося абсолютно все. Через тиждень-два знову почнеться ще якась вимога...Тому питання в протиправності таких вимог" , – пояснив партнер адвокатського об'єднання Іван Проданик.

Водночас, такі псевдоактивісти вперто не помічають реальних екологічних проблем, наголошують юристи. Для прикладу – катастрофічне зменшення ресурсів питної води або рекордна загазованість повітря автотранспортом.