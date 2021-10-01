Власниця мережі "Експрес манікюр" претендує на посаду в Кабміні

На посаду віце-прем'єра - міністра з питань стратегічних галузей претендує власниця торгової марки "Експрес-манікюр" Олена Липовська-Ергюль, повідомляє Страна UA.

Про це свідчить інформація, розміщена в реєстрі Національного агентства з питань протидії корупції в четвер, 30 вересня.

Згідно з декларацією, вищезгаданої торговою маркою Липовська-Ергюль володіє з 2009 року.

Разом з тим дохід кандидата на посаду Міністра стратегічних галузей за минулий склав 20,4 тисячі гривень від основного місця роботи - зареєстрованої в Туреччині компанії Sahne Vizyon Casting Turism.

Згідно з документом, Липовська-Ергюль володіє земельною ділянкою площею в тисячу метрів квадратних у селі Ревне Київської області.

Крім цього, в декларації вказано, що Липовська-Ергюль володіє:

трьома сумками від французької компанії Chanel загальною вартістю понад 700 тисяч гривень;

одягом від Chanel та італійського будинку моди Fendi (на суму близько двох млн);

ювелірними прикрасами французького будинку з виробництва годинників і ювелірних виробів Cartier і французької ювелірної компанії класу люкс Van Cleef & Arpels на суму близько 800 тисяч гривень;

машиною Range Rover Sport 2016 року випуску.

Її чоловік - громадянин Туреччини Ергюль Сюлейман Оузхан - за минулий рік отримав 633,84 тисяч гривень у турецькій компанії Tantur Tourism Co.

Крім того, разом з чоловіком, донькою і батьком вона володіє квартирою в Києві площею 71,5 кв. м. Ще одна квартира у Липовскої-Ергюль разом чоловіком і дочкою є в Туреччині (189,4 кв. м).