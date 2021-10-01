"Євросолідарність" може бути причетна до дискредитації ініціативи Зеленського
Біля кількох станцій метро в Києві з'явилися люди, які роздавали листівки з навмисно неправдивою інформацією щодо податкової амністії. У Державній податковій службі пов'язують таку акцію з політичною силою, "яка декларує, що вона нібито підтримує європейські прагнення нашої держави", повідомляє Вести.
Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті ДПС.
У листівках вказані неправильні дані щодо добровільного декларування, що, очевидно, спрямовано на зрив ініціативи президента України щодо детінізації економічних відносин.
ДПС однозначно пов'язує початок кампанії брехні і маніпуляцій з тим, що очікування провалу декларування не виправдалися. Як підтвердження у відомстві нагадали, що з початку вересня задекларовано вже понад 33 млн грн.
"ДПС щиро сподівається, що політична партія "Європейська солідарність" не має відношення до розповсюдження цього непотребу та закликає "ЄС" якнайшвидше заявити про це публічно та підтримати кампанію одноразового добровільного декларування, бажано – власним прикладом", - сказано в повідомленні.