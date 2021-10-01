"Євросолідарність" може бути причетна до дискредитації ініціативи Зеленського

Біля кількох станцій метро в Києві з'явилися люди, які роздавали листівки з навмисно неправдивою інформацією щодо податкової амністії. У Державній податковій службі пов'язують таку акцію з політичною силою, "яка декларує, що вона нібито підтримує європейські прагнення нашої держави", повідомляє Вести.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті ДПС.

У листівках вказані неправильні дані щодо добровільного декларування, що, очевидно, спрямовано на зрив ініціативи президента України щодо детінізації економічних відносин.

ДПС однозначно пов'язує початок кампанії брехні і маніпуляцій з тим, що очікування провалу декларування не виправдалися. Як підтвердження у відомстві нагадали, що з початку вересня задекларовано вже понад 33 млн грн.