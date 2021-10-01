В Білорусі масово евакуюють виші та школи через повідомлення про мінування

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По всій Білорусі проводяться масові евакуації з низки навчальних закладів й установ через повідомлення про мінування. Поліція перевіряє інформацію, повідомляє РБК-Украина.

Внаслідок повідомлень про мінування людей евакуювали з:

  • Виші: БДУ, БДАТУ, БДЕУ, БДМУ, БДПУ, БДАЗ, БДАА, БрДТУ, ГДАУ, ВДАВМ, ВДУ, ПДУ;
  • Інші навчальні заклади: ліцей БДУ, юридичний коледж БДУ, гімназії № 16, 29, 38 і 42, школи № 197 та 186;
  • Установи: Falcon Club Arena, готель Marriott, Будинок преси, завод “Інтеграл”, відділ примусового виконання.
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Автор: Сергій Пишкін

Теги: білорусь

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