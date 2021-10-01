ЗМІ з'ясували, хто поранив водія глави Держархіву

У Києві чоловік вирішив "влаштувати стрілянину по пташкам", а потрапив в випадкового перехожого, повідомляє Деловая столица.

Як розповіло джерело в правоохоронних органах, йдеться про інцидент, що трапився з водієм голови Державної архівної служби Анатолія Хромова.

Поліція отримала повідомлення про поранення людини в результаті пострілу з вулиці Преображенської в Києві. Постраждалого доставили в лікарню, а на місце виїхали оперативники. ﻿

Правоохоронці менше ніж за годину встановили причетного до пригоди. Ним виявився чоловік 1989 року народження. Він пояснив поліцейським, що нібито вирішив "постріляти з пневматичної рушниці по пташках" з балкона, але випадково потрапив в перехожого.

З квартири підозрюваного вилучили гвинтівку та набої до неї, які направили на відповідну експертизу. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. Зараз йому готують підозру, щоб потім обрати запобіжний захід.