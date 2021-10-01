ЗМІ з'ясували, хто поранив водія глави Держархіву

3580f766-92dfc97f8b47c0989cd4e9555a7d799

У Києві чоловік вирішив "влаштувати стрілянину по пташкам", а потрапив в випадкового перехожого, повідомляє Деловая столица.

Як розповіло джерело в правоохоронних органах, йдеться про інцидент, що трапився з водієм голови Державної архівної служби Анатолія Хромова.

Поліція отримала повідомлення про поранення людини в результаті пострілу з вулиці Преображенської в Києві. Постраждалого доставили в лікарню, а на місце виїхали оперативники. ﻿

315b9b38-6ed1524542991c2c9bf7d598498ae5e

Правоохоронці менше ніж за годину встановили причетного до пригоди. Ним виявився чоловік 1989 року народження. Він пояснив поліцейським, що нібито вирішив "постріляти з пневматичної рушниці по пташках" з балкона, але випадково потрапив в перехожого.

cd577f09-d2a96b7f0b0e69dbf085ab8f6893b7c

З квартири підозрюваного вилучили гвинтівку та набої до неї, які направили на відповідну експертизу. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. Зараз йому готують підозру, щоб потім обрати запобіжний захід.

Новини

analytics