У Норвегії стартував продаж електрокросоверiв NIO

Китайський виробник електромобілів NIO відкрила сьогодні свій перший офіційний шоу-рум в столиці Норвегії. В рамках урочистого заходу відбулася презентація кросовера ES8, повідомляє Обозреватель.

Компанія NIO намір потіснити конкурентів на європейському ринку електротранспорту. Першим кроком стало анонсоване ще навесні нинішнього року відкриття першого офіційного дилерського центру в Осло.

Внутрішній вид шоу-руму NIO в Осло. Джерело: NIO

На презентації, присвяченій цій події, компанія представила першу модель, яка буде доступна європейським захисникам екології – кросовер NIO ES8.

Вартість новинки в Європі починається з 609000 норвезьких крон ($ 69500) з тяговою батареєю 75 кВтг, яка повинна забезпечити запас ходу 375 км по циклу WLTP. "Далекобійна" версія з батареєю на 100 кВтг обійдеться у 679 тисяч крон ($ 77600), а за словами творців вона зможе подолати до 500 км на одній зарядці. Цікаво, що користувачі можуть придбати автомобіль без акумулятора, а АКБ будь-якої місткості брати в оренду за фіксовану щомісячну плату. 75-ка обійдеться в $160 на місяць, а 100-ка – $ 230. У цьому випадку покупці зможуть заощадити відповідно 10 або 18,3 тисячі доларів на покупку позашляховика.

Вартість NIO ES8 в Європі починається з $ 69500. Джерело: NIO

До кінця 2022 року компанія NIO планує встановити в п'яти великих містах Норвегії 20 станцій Power Swap, а перша буде запущена в Осло вже в поточному місяці.

Компанія NIO була заснована у 2014 році, а з 2018-го серійно випускає електромобілі преміумкласу. У квітні нинішнього року NIO випустила 100-тисячний електромобіль. Зараз в продуктовому портфоліо компанії чотири електромобілі – кросовери ES8, ES6 та ЕС6, а також стильний седан ЕТ7.