НБУ відмовиться стримувати зміцнення курсу гривні

Національний банк України не перешкоджатиме зміцненню курсу гривні, оскільки воно допомагає стримувати двозначну інфляцію в країні. Центробанку не потрібно викуповувати валюту в резерви, повідомляє РБК-Украина.

Про це в інтерв'ю агентству Bloomberg сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Як зазначає агентство, цього року гривня зміцнилася по відношенню до долара на 6,5%, що робить її однією з кращих у світі. Вона випереджає всі східноєвропейські валют, більшість з яких втратили свої позиції. Зростання гривні підтримувалося високим глобальним попитом на товари, які Україна експортує, посиленням грошово-кредитної політики, фінансовою допомогою Європейського Союзу і ознаками того, що країна домагається прогресу в переговорах з МВФ з питання надання фінансової допомоги.

"Ми дозволимо гривні зміцнитися, якщо це буде залежати від ринкових сил , - сказав Ніколайчук. - Ми постараємося згладити будь-які надмірні коливання, одночасно поповнюючи наші резерви".

З серпня банк витрачає менше коштів на валютні інтервенції. Його денний ліміт зараз становить 5 млн доларів у порівнянні з 20 млн доларів раніше. Вони також менш часті: з початку року воно проводилося 53 рази, в порівнянні з 106 за той же період в 2020 році.

"Ситуація з нашими міжнародними резервами в довгостроковій перспективі не виглядає поганою, і нам не потрібно купувати стільки іноземної валюти, як два, три або п'ять років тому" , - сказав Ніколайчук.

Як зазначає агентство, зміцнення гривні - хороша новина для іноземних інвесторів, зацікавлених в покупці українських облігацій у національній валюті. Ніколайчук очікує, що попит на внутрішні облігації країни буде рости, особливо у зв'язку з тим, що Україна чекає включення в індекс JPMorgan Chase & Co., який є орієнтиром для багатьох інвесторів у боргові зобов'язання ринків, що розвиваються.

Центральний банк України підвищив базову процентну ставку до 8,5% з 6% цього року в спробі боротися з інфляцією, яка в липні перевищила 10%.

Автор: Олександр Білоус