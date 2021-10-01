Тепло та без опадів: погода в Україні на вихідних 2-3 жовтня

Перші вихідні жовтня обіцяють порадувати теплою та сонячною погодою. У суботу дощ проллється тільки в парі областей, а в неділю по всій країні опадів не передбачається.

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Отже, у суботу, 2 жовтня, по всій країні очікується 13-16°С удень і від -2°С на сході до 7°С на заході та в Криму вночі. І в трьох областях, а саме у Львівській, Одеській та на Закарпатті, буде трохи тепліше - там обіцяють 15-17°С удень і 5-8°С уночі.

Дощі 2 жовтня проллються на Волині, а також у Рівненській області. На решті території буде суха та ясна погода з невеликою хмарністю. Середня швидкість вітру по країні - 11-22 км/год, у Криму - до 25 км/год максимум. На північному сході вітер буде слабкіше - близько 7-18 км/год.

У неділю, 3 жовтня, у північних, східних, а також у Полтавській областях температура трохи знизиться - буде 11-14°С удень і від 0°С до 5°С уночі. На основній частині заходу, а також у центрі, на півдні та в Криму погода особливо не зміниться - буде близько 13-17°С удень і від 3 до 9°С уночі. І тільки на Закарпатті та у Львівській області потеплішає до 16-20°С удень.

Дощів 3 жовтня не очікується ніде по країні. Середня швидкість вітру - близько 7-18 км/год. На сході та на заході можливі шквали до 22 км/год, у Криму - до 25 км/год максимум.

Уночі 2-3 жовтня в Україні, окрім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні грунту та місцями в повітрі 0-5°С (рівень небезпеки - жовтий). У північно-східних областях можливі заморозки в повітрі 0-3°С (II рівень небезпеки, помаранчевий).

У столиці України, Києві, на вихідних 2-3 жовтня очікується температура від 4 до 14°С протягом дня, вітер близько 7-14 км/год і легка хмарність.