П'ять українських банків запустили безконтактну оплату годинами Mi Smart

Державні ПриватБанк і Ощадбанк, банк "Восток" і Альфа Банк (всі - Київ) і віртуальний monobank запустили для власників картки Mastercard можливість безконтактної оплати за допомогою годинника Mi Smart Band 6 за допомогою чіпа NFC, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, для активізації оплати годинами необхідно завантажити на телефон додаток Xiaomi Wear, внести туди дані картки Mastercard і підтвердити авторизацію через SMS-повідомлення для завершення активації.

"Кожна оплата надійно захищена завдяки Діджитал-платформі Mastercard, яка забезпечує токенізацію і шифрування карткових даних при оплаті", - процитувала прес-служба віце-президента з розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові Юрія Батхіна.

Як повідомлялося, в липні ПриватБанк і Ощадбанк запустили аналогічну можливість для власників своїх карток Mastercard, а Укргазбанк у вересні - для власників карток Visa.