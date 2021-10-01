Українські тюнери "натягнули" кузов "Запорожця" на Porsche

Українські тюнери "натягнули" кузов "Запорожця" на Porsche

У квітні минулого року майстри ательє Jeeps Monsters з Житомира розпочали новий проєкт: злиття ЗАЗ 968 із Porsche Boxster. У останньому відео умільці показали кілька етапів фінальних робіт. Автомобіль уже має цілісний вигляд та завершені форми, повідомляє 24 Канал.

"Кузов “Запорожця” одягнути на автомобіль Porsche Boxster з мотором 2.7 і механічною коробкою. Наше завдання зберегти зовнішній вигляд “Запорожця”, але салон залишити від Porsche", – описують своє завдання в ательє Jeeps Monsters.

Більшість операцій вже проведена, "зовнішність майже готова", залишаються інтер’єрні роботи та деталізація.

Спроб схрестити задньомоторні спорткари Porsche із “Запорожцем” з таким же розміщенням двигуна, було чимало, оскільки ідея лежить на поверхні. Були вдалі спроби реалізації такого задуму, були й не дуже. Результат міксування “Запорожця” і Porsche Boxster від житомирських майстрів ще належить побачити, але те, що було зроблено до цього часу, вселяє віру в чудовий кінцевий продукт.

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Фото: Boxster з кузовом ЗАЗ 968 / YouTube
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Фото: Boxster з кузовом ЗАЗ 968 / YouTube
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Фото: Boxster з кузовом ЗАЗ 968 / YouTube
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Фото: Boxster з кузовом ЗАЗ 968 / YouTube
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Фото: Boxster з кузовом ЗАЗ 968 / YouTube
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Фото: Boxster з кузовом ЗАЗ 968 / YouTube

Для того, щоб поєднати 968 та Boxster, довелось розширити кузов “Запорожця” по центральній осі, а також додати трохи металу в передні крила, щоб колісна база та колія німецького спорткара збігалась з арками української малолітражки. Для розширеного кузова довелось замовляти лобове та заднє скло за індивідуальними параметрами – як можна бачити у відео, ці деталі завдали певного клопоту майстрам.

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Як зазначає автор відео, попереду ще чимало роботи, але переважно це деталізація, оскільки автомобіль вже зараз на ходу, навіть світлотехніка працює. Паралельно з цим проєктом, майстерня Jeeps Monsters будує ще одну цікаву машину – репліку концепта Citroën GT, також на базі Porsche Boxster, але з 5,7-літровим мотором від Chevrolet Corvette.

Теги: авторинок

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